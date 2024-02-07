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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hacı Perihan Kayar Camii’nde düzenlenen programda bir araya geldiği vatandaşların kandilini kutladı.KOCAELİ (İGFA) -Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Müftülüğü, dün Hacı Perihan Kayar Camii’nde Miraç Kandili’ne özel bir program düzenledi. Bu mübarek gecede Çayırovalılarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Miraç Kandili’ne özel düzenlenen programa katılım sağladı. Hacı Perihan Kayar Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili özel programında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, ilahiler de okundu. Ayrıca programda 6 Şubat depreminde vefat edenlere, aziz şehitlerimize ve tüm geçmişlerimize ithafen eller semaya yükseldi.

ÇİFTÇİ’DEN LOKMA İKRAMI

Kılınan yatsın namazının ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve belediye ekipleri, programa katılım sağlayan Çayırovalılara ikramlarda bulundu. Hacı Perihan Kayar Camii’ne gelen Çayırovalılara program sonrasında lokma ikram eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerinin kandilini tebrik etti. Başkan Çiftçi, programda bir araya geldiği Çayırovalı hemşehrileriyle sohbet edip, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.