Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gıdadan ilaç sanayisine kadar birçok alanda yüksek katma değere sahip olan aspir bitkisinin Han ilçesindeki 1200 dekarlık alana ekilmesi için 93 çiftçiye tohum desteği sağladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi klasik tarım dışında farklı iş kollarına yönlendirmek ve aynı zamanda kadınları işgücüne dâhil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı’nın imzaladığı protokolle Han ilçesinde çiftçilere önemli kazanımlar sağlayacak Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi için Distilasyon ve Soğuk Pres Yağ Makinesinin devri yapılmıştı.

Tesis için çalışmalar sürerken Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi iş birliğinde çiftçiye aspir tohumu dağıtıldı. Han Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Burada çiftçilere seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, “Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda kalkınma, tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve siz çiftçilerimizin korunması için diğer ilçelerde nasıl projeler yapıyorsak burada da onu yapıyoruz. Örneğin kooperatifçilik Han’da çok gelişti. Arıcılık, lavanta bunlardan bazıları. Bugün toplanma amacımız olan aspir, çok faydalı bir bitki. İnsan beslenmesinde çok önemli ve kuraklığa karşı da kuru tarımda öne çıkıyor. Aynı zamanda yağı da çok değerli. İlaç sanayisinde, biyodizel olarak enerjide kullanılan ve küspesi hayvan yemi olan bu bitki konusunda sizlere sağladığımız destekle ekonomiye de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Bildiğiniz üzere Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi için Distilasyon ve Soğuk Pres Yağ Makinesinin hibesini yaptık. Yakında Erdal Başkanımız tesisi açacak. Onu da heyecanla bekliyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ürünümüz, kazancımız bol olsun.” dedi.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çekerek, “Alternatif ürünlerin yeniden ekilmesi için çalışıyoruz. Aspir bu anlamda çok önemli. Çünkü Han ilçemiz su yönünde çok zengin değil. Aspir su ve gübre istemeyen dayanıklı bir bitki. Hasat sonrası tesisimizde yağını çıkarıp başka illerde de satacağız. Posası da gübre olarak hayvancılıkta kullanılacak. Bereketli ve bol kazanç getirsin.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası 1200 dekarlık alanda ekilmesi için 93 çiftçiye 8 bin 500 kilogram aspir tohumunun dağıtımı yapıldı. Tören çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.