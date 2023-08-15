Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimle uğraşan kırsal mahallelerde ekonomik kalkınmayı sağlamak ve ürün çeşitliliğini artırmak için “Sulu Tarım” imkânlarını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kapalı sistem sulama şebekelerinin yaygınlaştırılmasıyla su kayıplarının önüne geçilerek boşa akan su kaynakları değerlendirilmeye alınıyor.ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında; 2021 yılından itibaren dağıtılan çeşitli çaplarda sulama boruları, yapılan tespit çalışmaları sonucunda kırsal mahallelere teslim edilip montajı gerçekleştirildi. 2021 yılından itibaren 223 kilometrelik sulama borusu ise çiftçilere dağıtılarak yaklaşık 90 Bin dekar arazi sulu tarım imkânına kavuşturuldu.

77 BİN METRELİK SULAMA KANALI TEMİZLENDİ

Mülga İl Özel İdaresi ve Köy Hizmetleri tarafından yapılmış ve yıllar içerisinde yabancı maddelerin birikmesi ve yabani otların kontrolsüz büyümesi nedeniyle bakımsızlıktan atıl durumda kalan “Sulama Kanalları”nın temizliği yapılarak tekrar kullanıma kazandırıldı.

Beypazarı, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Sincan ilçelerinde atıl durumda olan toplam 77 bin metrelik sulama kanalının temizliği tamamlandı.

KIRSAL BÖLGELERE SIVAT DESTEĞİ SÜRÜYOR

Başkentli yerli üreticileri kalkındırmak için desteklerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik kırsal bölgelerde “Sıvat” desteği sağlıyor.

Kırsal mahallelerde; hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlamak, et ve süt verimini artırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak, kısıtlı olan su imkânlarının daha verimli kullanılmasını teşvik etmek ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla; olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama çeşmelerinin yenilenmesi ve su kaynağı olan yerlerde yeni hayvan sulama çeşmeleri yapmak için sıvat dağıtımını ve montajlarını gerçekleştiriyor.

2022 yılından itibaren devam eden projede bugüne kadar 642 mahallede toplam 9 Bin 995 adet oluk yetiştiricilere teslim edilirken her noktaya 5 oluk ve 1 başlıktan oluşan 1 takım sıvat teslim edildi. Mahalle muhtarlarının verdikleri talep dilekçesi doğrultusunda teknik ekipler inceleme yaparak tespit ettikleri noktalara sıvat montajı yapmaya devam edecek.

SOSYAL DESTEK ALAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE HAYVAN YEMİ DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Atatürk Orman Çiftçiliği arazisinde ve Gölbaşı Karaoğlan’da yer alan BAKAP Tarım Kampüsünde ekimi yapılan arpa ve buğday bitkileri hasat yapılarak sosyal destek alan hayvan yetiştiricilerine dağıtılacak.

Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, Ankara’nın 25 ilçesinde sosyal destek alan hayvan yetiştiricilerini evlerinde ziyaret ediyor. Ekim ayına kadar devam edecek tespit çalışmaları sonucunda ihtiyaç sahibi yetiştiricilere hayvan yemi olarak kullanılmak üzere elde edilen arpa-buğday balyası ve arpa kırması dağıtımı gerçekleştirilecek.