Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Altıeylül İlçesi Karamanköy Mahallesi’nde iftara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımsal sulamanın ücretsiz olduğunun müjdesini verdi.BALIKESİR (İGFA) - İftarın ardından Mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Yücel Yılmaz, “Karamanköy'den tüm Balıkesirli çiftçilerimize müjde vermek istiyorum. Geçen sene yağışların az olması nedeniyle DSİ'nin aldığı kararla bu bölgelere su verilemedi. Çok şükür yağışlar bu sene çok oldu. Tarımsal sulamalar Büyükşehir'e devir oldu. Biz de diyoruz ki bu sene sulama ücreti yok. Tamamı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden. Beyannameleri 18 Mart’tan itibaren alıyorsunuz. Arkadaşlarımız buraya geliyor. Beyannamenin üstüne Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir mührünü alıyorsunuz, işinize bakıyorsunuz. Artezyenden bedel ödeyecek misiniz? Hayır ondan da bedel almıyoruz” dedi.