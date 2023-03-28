Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Tıbbi Aromatik Bitkiler” konulu eğitim vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülebilir ve verimli bir tarım yapılması amacıyla düzenlenen eğitim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir’de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara yönelik, “Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim” protokolü ile eğitimler verilmeye devam ediliyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Tıbbi Aromatik Bitkiler” eğitimi, Dr. Basri Şanlı tarafından Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Eğitimin açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek yaptı ve üretimde eğitimin önemine dikkat çekerek bu alandaki faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Açılış konuşması sonrası Basri Şanlı sunumunda, “Tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkilerin üretimin süreçlerini” detaylarıyla aktardı. Şanlı ayrıca alternatif üretim ve katma değeri yüksek ürün yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, özellikle tıbbi aromatik bitkilerin gıda, ilaç, kozmetik, kimya, zirai mücadele sektörlerinde başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını belirtti.

Eğitim vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu karşılıklı soru cevap bölümü ile tamamlandı.