Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Silifke ilçesine bağlı Pelitpınarı Mahallesi’nde düzenlenen Atalık Sarı Buğday Hasat Töreni’ne katılarak üreticilerle hasat yaptı.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin, unutulmaya yüz tutmuş, Atalık tohumları gün yüzüne çıkarmak amacıyla 2020 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte başlattığı ‘Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi kapsamında dağıtılan atalık tohumları toprakla buluşturan üreticiler, hasat sevincini Başkan Seçer ile birlikte yaşadı.

Tören öncesi Gökbelen Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştiren Seçer, mahalle halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Mahalleliyle sohbet eden Seçer, istek ve talepleri de bürokratlarına not aldırdı. Ziyarette bir vatandaş, “Her yere yetişiyorsunuz, Allah razı olsun” diyerek Büyükşehir’in hizmetlerinden dolayı Seçer’e teşekkür etti. Mahalle meydanında çilek satan çocuklarla da sohbet eden Seçer, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Ziyaretinin ardından Pelitpınarı Mahallesi’ne geçen Seçer, hasat törenine katılarak üreticilerle bir araya geldi. Törene Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilisi Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçongar, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

“Bu toprakların insanı toprağın kokusunu, emeği, alın terini, ahde vefayı bilir”

Törende yaptığı konuşmasına başlayan yağmur nedeni ile “Bereket getirdik, bereket. Köylü yağmur, fırtına, kar, boran dinlemez. Yağmurun altında da, çamurda da, sıcakta da, serinlikte de rızkını arar” diyerek başlayan Başkan Vahap Seçer, “Bu toprakların insanı toprağın kokusunu, emeği, alın terini, ahde vefayı bilir” dedi.

Toprağında ahde vefayı bilip kendisini ekeni, işleyeni bildiğini söyleyen Başkan Seçer, “Toprak ekin ekeni, ekine bakanı, zamanında buğdayının gübresini vereni, zamanında hasat edenin de ürününü bol miktarda verir. Ama çiftçilerimiz bunu yaparken de verdiği emeğin karşılığını almak ister. Harcadığı paranın karşılığını almak ister. Sattığı üründen önce masrafını çıkartıp kalan parayla da çoluğuna çocuğuna iyi bir rızk kazanmak ister” diye konuştu.

Mersin’de ve Türkiye’nin her yerinde çiftçilerin çalışkan olduklarına dikkat çeken Başkan Seçer, “Yeter ki siz destek olun, köstek olmayın. Dünyanın hiçbir yerinde üreticisini desteklemeyen devlet yoktur. Bunu da Tarım Bakanlığı yapar. Belediyelerin yol yapmak, su getirmek, sosyal hizmetler yapmak gibi görev alanları vardır. Tarım destekleri, belediyenin görevi değildir. Örneğin tohum dağıtmak, belediyenin tarımsal bir desteğidir. Üreticiye ürün desteği vermek belediyenin görevi değil, Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ayırdığı bütçeyle, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımlarında buğdaya alım desteği vermektir” ifadelerini kullandı.

“Tarıma çok büyük bütçeler ayırdık”

Belediyelerin verdiği destek ile bakanlıkların sağlaması gerekenlerin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, “Ama bizim gibi ziraatı bilen bir ziraat mühendisi olunca, göreve gelir gelmez biz tarıma çok büyük bütçeler ayırdık. Öyle Pelitpınarı’nda 5 üretici ile bir sezonu geçirmedik. 58 üretici bu ürünü ekti. Farklı köylerde ki üreticilere bölüştürdük. Üreticilerimize 100 kilometre sulama borusu, 60 kilometre HDPE plastik boru desteğinde bulunduk. 40 kilometre çelik borularımızı üreticilerimizle buluşturmak üzere fabrikadan istedik” dedi.

Besicilikle uğraşan çiftçilere yem desteği ile büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Seçer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti. Bu kapsamda Çaltıbozkır Mahallesi’nde lavanta üretimi ile yağ elde edilmesini sağlayan distilasyon ünitesi ve ekipman desteği sağladıklarını söyleyen Seçer, “Değişik bölgelerde üretim yapan çiftçilerimize ihtiyaçları doğrultusunda erik boylama, zeytin boylama, ceviz soyma, üzüm sıkma makinesi gibi pek çok alet ve ekipman desteği sağladık” dedi.

Seçer: “Üreticinin sorununu bilen, derdini anlayan her kurumla proje yapmaya hazırız”

Silifke’de 155 arı yetiştiricisinin Büyükşehir’in ekipman desteğinden faydalandığını bununla birlikte konar göçer vatandaşlara güneş paneli desteği sağladıklarını ve 350 adet güneş enerjisi paneli desteğinden 42’sinin Silifke’ye verildiğini aktaran Başkan Seçer, “Bunları üreticilerimize yüzde 50 hibe destek ile veriyoruz. Bizler bunları bedava verdiğimizde bir değeri kalmıyor. Bir malın kıymetli olabilmesi için yarısını biz, yarısını da üreticiler karşılıyor. Bu şekilde üreticimizin derdine derman oluyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde budama, bitki besleme, gübre kullanımı ve daha birçok konuda eğitimler vererek üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Seçer, “Hayvan yemi, fide, sulama borusu dağıtılır. Kooperatifler, Ziraat Odaları başta olmak üzere, üretici ile diyalog kuran her bölgede onların derdini, sorununu bilen, kurumlarla her türlü projeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Seçer: “Projenin asıl amacı, unutulmaya yüz tutmuş tohumlarımızı gün yüzüne çıkarmak”

Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir projesinde parti ayrımcılığı yapılmadığını ve buna asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Başkan Seçer, kimseye ‘Sen AK Partilisin, sen MHP’lisin, sen CHP’lisin’ denilmediğini söyledi. Silifke’de 11 mahallede 58 üreticiyi ata buğday tohumu ile buluşturduklarını kaydeden Başkan Seçer, “Bu projenin asıl nedeni, unutulmaya yüz tutmuş ata tohumlarını gün yüzüne çıkarmak. Bunu yaparken Bahri Bağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber yaptık” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla projenin başında üreticilere Balandız buğdayı dağıttıklarını anlatan Başkan Seçer, “Üreticilere alım garantisi vererek onları teşvik ettik. Büyükleriniz bilir, sarı buğdaydan yapılan ekmeğin, bazlamanın, sıkmanın lezzeti bir başka olur” dedi.

“Proje sayesinde hem ekonomiye hem de vatandaşın cebine katkı sağlanıyor”

Buğdayın özelliğini bilen üreticilerden zaman içerisinde çok fazla talep geldiğini, 2023 senesi içerisinde toplamda 7 bin 250 kilogram tohum dağıttıklarını kaydeden Seçer, “Bu projenin amaçlarından bir tanesi de hem küçük üreticiyi desteklemek hem de GDO bulaşmamış, orijinal, has ve lezzetli tohumları hatırlatmak. Her bir üreticiye dönüm başı 75 kilogram gübre desteği verdik. Üretici bunları üreterek ekonomiye katkı sağlasın, vatandaşın cebine de katkı sunsun” diye konuştu.

Proje kapsamında ulaştıkları üretici sayısının önümüzdeki yıllarda artarak daha fazla üretim yapılmasını hedeflediklerini kaydeden Seçer, “Elimizden geldiğince üreticilerimize, tohumundan fidesine, gübresinden borusuna kadar her türlü desteği yapma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Hasatımız hayırlı ve bereketli olsun”

Buğdayın sıcaklık ve iklim koşullarına bağlı olarak her yerde yetişmeyeceğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Her buğday her yerde olmaz. Kuraklık olan yerde kuraklığa bağlı, sıcaklığın olduğu yerde sıcaklığa mukavim olması yüksek verim alınmasını sağlar” dedi. Kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Projede çok sayıda ziraat mühendisi meslektaşımız görev aldı. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Projede emeği geçen, belediye çalışanlarından, muhtarlarına, vatandaşlarımıza ve üreticilere kadar herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı projelere birlikte imza atacağız. Hasatımız hayırlı ve bereketli olsun” diye konuştu.

Başarır: “Tarsus’tan Anamur’a kadar çiftçisini destekleyen bir Başkan’a sahibiz”

Mersin’in bir tarım kenti olmasının önemli bir şans olduğuna değinen CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Göreve geldiği günden beri Tarsus’tan Anamur’a, çiftçisiyle, hayvancılığıyla üreticilerimiz ile ilgilenen ve sürekli destekleyen bir Belediye Başkanımız var. Bir kez daha projede emeği geçen, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, bürokratlarımıza, muhtarlarımıza ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kış: “Başkanımız, toprağını tanıyan, çiftçisini anlayan bir belediye başkanıdır”

Atalık sarı buğday tohumu desteğiyle, yok olmaya yüz tutmuş tohumlardan birinin yeniden üretime kazandırılarak ülke tarımına büyük bir katkı sağlandığını ifade eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Özellikle çiftçilerimiz ve köylülerimiz çok şanslı. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, toprağını tanıyan, çiftçiyi ve üretimden anlayan bir belediye başkanı. Bugüne kadar gezdiğimiz bütün ilçelerde, köylerde, çiftçilerle ve işçilerle konuşmalarımızda değerli başkanımızın dokunuşlarına bizler partili milletvekilleri olarak gururla, onurla tanık olduk” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin, küçükbaş hayvan desteğinden, üretici pazarlarına, sera desteğinden, sulama borularına varıncaya kadar hem tarımda hem hayvancılıkta çiftçinin yanında olduğunu söyleyen Kış, “Bu desteklerin hepsi de çok kalıcı ve üretime dönük desteklerdir. Atalarımızın dediği gibi tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Mahsulümüzün bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Dinçer: “Çiftçilerimizin üretmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz”

Üreticiler ve çiftçiler için ata tohumu desteği gibi projelerin çok önemli olduğunu dile getiren CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, “Ata tohumlarımız bizler ve üreticiler için çok önemli. Köylülerimizin üretmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tohumda artık dışarı bağımlı hale geldik. Belediye Başkanımız sayesinde bunları geri kazanacağız ve bu projeleri destekliyoruz. Hangi köye gitsek Başkanımızdan bir iz var. Yerel seçimlerde bu hizmetlerin eksik kalmaması adına kentlimizle köylümüzle Başkanımızın arkasında duracağız” dedi.

Çakır: “Başkanımız dağın başına hizmet için geliyor. Bizde ona sahip çıkalım”

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise “Köylü kardeşlerimize bu imkanı sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklara kan düşse can biter. Öyleyse yapacağımız tek hizmet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız’a tam destek olmaktır. Akrabalarınıza, köylülerinize, yan köylerinize şimdiden telefon etmeye başlayın. Belediye Başkanımız dağın başına hizmet için geliyor. Bizde ona sahip çıkalım” diye konuştu.

Yapılan hizmetin çok yerinde olduğunu söyleyen Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, “Önümüzdeki günlerde tohum desteğinin daha çok artırılarak yapılacağını biliyorum. Herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Atalık Sarı Buğday Tohumu desteklerinden memnun olduğunu ifade eden Pelitpınarı Mahalle Muhtarı İsa Şahin, “Verimli arazilerimiz ve topraklarımız var. Bizim üretmek için koşullarımız var, bu desteklerle üretimimizi daha çok arttırabiliriz. Bu çalışma için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer eşi Meral Seçer ile birlikte buğday hasadı yaptı ve üreticilerin buğdaydan elde ettikleri unla yaptıkları sıkmanın tadına baktı.