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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde örtü altı tarım ile geçimini sağlayan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları plastik kasa sorununu çözecek Plastik Kasa Üretim Tesisi (Esplast) düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek kapsamında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Ağır ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında üretmekte zorluk çeken, Mihalgazi ile Sarıcakaya ilçelerinde faaliyet gösteren örtü altı tarım üreticilerinin yaşadıkları plastik kasa sorununu çözecek tesis törenle açıldı.

Sarıcakaya ilçesinin Mayıslar mahallesindeki 685 m² kapalı, 1300 m² açık alana sahip Büyükşehir Belediyesi Plastik Kasa Üretim Tesisi’nin (Esplast) açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvelkilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, plastik kasa desteği projesine başvuran üreticiler ve ilçe sakinleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Büyükerşen, “Bu tesisi güzel şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugün İç Anadolu’nun en bereketli topraklarında çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Emeği ile toprağa can veren kıymetli üreticiler; Ata’mızın da ifade ettiği gibi ‘Her fabrika bir kaledir.’ Plastik Kasa Fabrikamızı sizlerin üretim maliyetlerini bir nebze olsun azaltabilmek için Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdik. Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde örtü altı tarım yöntemi ile üretilen ürünlerin taşınmasında sıklıkla kullanılan plastik kasaların çevresel etkisini azaltmak ve üretici maliyetlerini düşürmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Plastik Kasa Fabrikamızı bugün hizmete açıyoruz. Birçoğunuzun İstanbul’dan ikinci el kasaları yüksek nakliye maliyetleri ile ilçelerinize getirdiğinizi biliyorum. İkinci el kasaların kullanılması hem sağlık açısından sıkıntılı hem de birçoğu deforme olduğu için büyük kayıplar yaşıyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlarımızla konuşarak bu tesisi burada hizmete sunma kararı aldık. Kent merkezinde yapılması fikrine karşı çıkarak, yıllar sonra çocuklarınızın, torunlarınızın ‘İyi ki ki bu tesis ilçemizde yapılmış’ diyeceğine inanıyorum. Tesisimizin en önemli özelliği doğal kaynakların korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına katkı sağlayacak olması. Petrol veya doğalgaz gibi değerli doğal kaynakların çıkarılması, rafinasyonu ve işlenmesi gibi süreçler sonucunda üretilen plastik maddeler, yoğun enerji tüketimine neden oluyor. Bu yüzden bu plastik malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması çok kıymetli. İşte fabrikamız da tam bunu yapıyor. Bu tesiste, çiftçilerden toplanan eski plastik kasalar, öncelikle kırma makinesi ile parçalara ayrılıyor. Ardından, bu parçalar yüksek sıcaklıkta eritilerek yeni plastik enjeksiyon ile yeniden şekillendiriliyor. Üretilen yeni plastik kasaların kalitesi, dayanıklılığı ve kullanılabilirliği kontrol edildikten sonra yeniden kullanılmak üzere sizlere ulaştırılıyor. Şu an içeride 2 adet 800 tonluk, son teknoloji ile donatılmış makinemiz var. Ama sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda makine sayımızı daha da arttırabileceğiz. Maliyetlerinizin arttığını, bunların artarken de eskiye oranla daha az kazandığınızı biliyoruz. O yüzden de imkanlarımız ölçüsünde sizleri elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de bu fabrikamızın açılışına özel 377 üreticimize ücretsiz kasa desteği sağlayacağız. Alın kullanın, memnun kalın ve yine bizlerle birlikte çalışın istiyoruz. Sevgili hemşehrilerim, gençlerin iş bulamayıp yurt dışına gitmesiyle yüreğim sızlıyor. Biliyoruz ki köylerimizde nüfus azalıyor, tarlalar boş kalıyor, gençler köyde durmuyor. Sizler Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte sıfırdan bir ordu kurup yabancıların ayaklarını bu topraklara bastırtmadınız. Kalkınma için herkesin çalışması, üretmesi, tasarruf etmesi ve yatırım yapması lazım. Sözlerimin sonuna gelmeden önce de birkaç teşekkür etmem gerekiyor. Bu tesiste üretim yapabilmemiz için bizlere yer açan, ipek böcekçiliği konusunda birlikte çalıştığımız Koza Birlik yöneticilerine, tesisin açılmasında emeği geçen Genel Sekreterimiz Ayşe Ünlüce’ye, Genel Sekreter Yardımcımız Deniz Kaplan’a, Kent Hizmetleri Şirketimizin değerli yöneticilerine ve tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Fabrikamızın başta Sarıcakaya ve Mihalgazili çiftçilerimiz olmak üzere tüm bölgeye hayırlı, taşıyacağınız, depolayacağınız ürünlerin ise bereketli olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış konuşması sonrası Sarıcakaya ve Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Eldem tarafından Başkan Büyükerşen’e tesisin bölgeye kazandırılması dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Ardından tesisin açılışı kurdele kesimi yapılarak gerçekleştirildi. Açılış sonrası ise Büyükerşen ve beraberindekiler tesisi gezerek fabrikadaki üretim aşamalarını incelediler.

Fabrikanın açılışına özel, plastik kasa desteği projesine başvuran 330 üreticiye de ücretsiz kasa verilirken üreticiler plastik kasaları kamyonet ve traktör römorklarına yükleyerek teslim aldılar.

-PLASTİK KASA ÜRETİM TESİSİ (ESPLAST)-

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Eskişehir Kent Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Sarıcakaya Mayıslar mahallesinde işletilecek ve Esplast markasıyla hizmet verecek olan Plastik Kasa Üretim Tesisi, çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Tesis, hammaddesi eski ve kullanım ömrünü tamamlamış plastik kasalar olan atıkları geri dönüştürme ve yeniden kullanılabilir hale getirme yöntemiyle faaliyetlerini yürütecek. Bu sayede kullanılmış plastik kasaların geri dönüştürülmesi, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması, atık ve sera gazı azaltımı gibi etkileriyle iklim değişikliği ile mücadeleye olumlu katkı sağlayacak. Çeşitli ebatlarda üretilecek plastik kasalar sayesinde, örtü altı tarım yapan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları sorun ortadan kalkacak.