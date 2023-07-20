Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma projesi kapsamında çiftçilere 10 bin adet ceviz ve 10 bin adet zeytin fidanı hibe etti. İlçelerde de çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Tarımsal üretim yapmak isteyen ancak girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilerin yanında olmayı sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi hibe destekleriyle yüz güldürmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından talepte bulunan üreticilere 10 bin adet ceviz ve 10 bin adet zeytin fidanı teslim edildi.

İklim Şartlarına Uygun Fiyatlar

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici Antalya’nın iklim şartlarına uygun olarak seçilen Gemlik cinsi aşılı zeytin fidanı ile çetnır ve fernor cinsi aşılı ceviz fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ceviz ve zeytin fidanlarının iklim şartlarına ve yüksekliklerine göre yöre halkına hibesinin gerçekleştirildiğini belirten Bilici, ceviz fidanı için her 9 bitkiye bir tane tozlayıcı olacak şekilde dağıtım yaptıklarını anlattı.

Yaptığı hibe desteği başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından fidanlarını teslim alan İsmail Melih Aras, “40 tane fidan aldım. Yukarıkaraman Mahallesi’nde tarlam var zeytin ve ceviz fidanlarını oraya dikeceğim. Her zaman yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz” dedi.

Alanya'da Çiftçiye Fidan Desteği

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya’nın 9 mahallesindeki çiftçilere 500 ceviz ve 200 zeytin desteği verildi. Fidanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi ekiplerince mahallelerde muhtarlar öncülüğünde çiftçilere teslim edildi. Muhtarlar, “Maliyetlerin yüksek olduğu bu dönemde bizlere ilaç ve fidan desteği veren Başkan Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyoruz. Bu hibelerle biraz olsun nefes alacağız” dedi.

Fidana dağıtımı İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde devam etti. İbradı Yukarı Mahallesi, Aşağı Mahallesi, Ormana Mahallesi, Baslar, Masat, Cukurviran mahallelerine ceviz fidanı, Ürünlü, Üzumdere ve Düzlen mahallelerine ise zeytin fidanı teslim edildi. Gündoğmuş ilçe merkezi ve mahallelerindeki çiftçilere ise 400 ceviz ve 100 zeytin fidanının dağıtımı yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Finike’ye de ceviz ve zeytin fidanı desteği verildi. Ernez, Dağbağ, Çamlıbel, Yazır ve Yeşilköy’ün yanı sıra Arif Mahallesi’nde de fidan dağıtımı yapıldı. Arif Mahalle Muhtarı Zülifkar Tanguta’ya mahalle halkına ulaştırılmak üzere ceviz ve zeytin fidanlarını teslim aldı. Muhtar Tanguta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e üretime ve üreticiye katkıları için teşekkür etti.