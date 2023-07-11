Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles’in Pınarcık Mahallesi’nde çiftçiler tarafından seralarda üretilen alım garantili süs bitkileri ile bölge ekonomisine değer katıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, süs bitkileri üretimiyle Kelesli çiftçilere ekonomik destek sağlıyor.

Bursa’nın tüm yeşil alanlarının bakım çalışmalarını üstlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş, peyzaj çalışmalarında kullandığı mevsimlik çiçekleri, Süs Bitkileri Kooperatifi iş birliğiyle Keles’in Pınarcık Mahallesi'nde kurulan seralarda çiftçilere ürettiriyor. Onlarca çiftçinin sözleşmeli, alım garantili mevsimlik çiçek üretimi ile hem Büyükşehir’in çiçek maliyetleri düşüyor hem de bölge ekonomisine değer kazandırılıyor.

19 MİLYONLUK ÜRETİM

Keles’in Pınarcık Mahallesi’nde 12 dönümlük açık ve kapalı seralarda üretilen begonya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekler, şehir peyzajına kazandırılıyor. Geçtiğimiz yıl bölgede üretilen 4 milyon 25 bin 500 adet mevsimlik çiçeğe karşılık, çiftçilere 10 milyon 151 bin TL ödeme yapıldı. Çiftçinin hünerli ellerinde hayat bulan çiçekler, Bursa’nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerine estetik bir görünüm kazandırırken, bu yılsonuna kadar da 5 milyon adedin üzerinde çiçek üretimi yapılması planlanıyor. Bu üretimle de çiçek yetiştiren çiftçilere 19 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapılması öngörülüyor.