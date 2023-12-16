Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu yıl Mersin genelinde bugüne kadar toplam 533 üreticiye, 15 bin 986 adet badem fidanı teslim edildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimi desteklemeye ve tarımsal kalkınmanın önünü açmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde tarıma ve hayvancılığa verdiği destekle üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Badem Fidanı Dağıtım Töreni’ ile Aydıncıklı ve Tarsuslu üreticiye de ulaştı. Aydıncık’ta 131 üreticiye toplam 3 bin 947 adet, Tarsus’ta ise 11 üreticiye toplam 330 adet badem fidanı desteği verildi. Bu yıl Mersin genelinde bugüne kadar toplam 533 üreticiye, 15 bin 986 adet badem fidanı teslim edildi.

Seçkin: “Aydıncık’ta 131 üreticiye, yaklaşık 4 bin adet badem fidanı dağıttık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Aysun Seçkin, Aydıncık’ta yapılan dağıtım hakkında bilgi verdi. Seçkin, projenin 3 yıldır sürdüğünü belirterek, “Şu anda Aydıncıklı üreticilerin talebi üzerine, 131 üreticimize yaklaşık 4 bin adet badem fidanı dağıttık” dedi.

Üreticilerden aldıkları dönüşlerin de çok olumlu olduğunu söyleyen Seçkin, “Badem, bölgemize çok uygun bir bitki olduğu için çok talep var. 600 - 1000 rakımlarda yetişen, masrafı ve fazla bakımı olmayan ve bu yörenin topraklarına çok uygun olan bir bitki. Dolayısıyla insanlar fazlaca talep ediyor. Ayrıca günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de tarımsal sulama. Su kıtlığı yaşıyoruz. Bu noktada da badem, susuzluğa dayanıklı bir bitki ve çok fazla hastalık zararlısı yok” diye konuştu.

“Badem, az masrafla yüksek gelir elde edilebilen bir ürün”

Üreticileri ürünler konusunda bilgilendirdiklerini de söyleyen Seçkin, üreticinin bademden alabileceği verim hakkında, “İnsanlar çok az masrafla, yüksek gelir elde edebilmenin bademden geçtiğini anladılar. Biz 3 yıldır sürekli anlatıyoruz. Badem yaklaşık 7 yaşında tam anlamıyla ekonomik verime ulaşan bir bitki. Dekardan, yıllık ortalama 400 kilo kadar kabuklu badem alabiliyorlar. İç badem olarak satacak olurlarsa da, 150-200 kiloya kadar ürün alabiliyorlar. Piyasadaki fiyatlar da oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetleri anlamında bademin üreticiyi rahatlatan bir bitki olduğunu kaydeden Seçkin, “Diğer ürünlerde olduğu gibi bademin budaması, ilaçlaması, gübrelemesi çok fazla olmuyor. Dolayısıyla girdi maliyetleri düşüyor, ama gelir üst seviyelerde kalıyor. Çünkü badem herkes tarafından tercih edilen bir ürün” diye konuştu.

Üretici, verilen destekten oldukça memnun

Fide dağıtımından faydalanan üretici Mehmet Ali Yıldız; badem, zeytin ve buğday ürettiğini belirterek, fide desteğini ilk kez aldığını söyledi. Bir başka üretici Şevket Salan, “Bütün belediye başkanlarının, çiftçiye böyle destek vermesi lazım. Sadece Vahap Seçer Başkan’ın yapmasıyla olmaz. Girdi maliyetleri yüksek, biraz düşük olsa seviniriz” derken, ilk defa üretime başladıklarını kaydeden kadın üreticilerden Şerife Yelli ise, “Yeni başlayacağız. Fidanlar çok güzel. Almak isteyen olursa tavsiye ederim” diye konuştu.