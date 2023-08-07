Başkentin tüm ilçelerinde kırsal kalkınmayı destekleyen adımlar atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda toplam Sincan’da 6 bin 687 çiftçiye can suyu oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle 2019 yılından bugüne Başkentli üreticilerin yüzlerini güldürüyor.

Kırsal kalkınmayı destekleyerek hem kent hem de ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi; bitkisel ve hayvancılık projeleriyle 4 yılda sadece Sincan’da toplam 6 bin 687 çiftçiye ulaştı.

16 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK

2019 yılında Ankara’nın dört bir yanında kırsal kalkınma atağı başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde olduğu gibi Sincan’da da desteklerini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlükleri 2019 yılından bugüne Sincan’daki 6 bin 687 çiftçiye destekte bulundu. Tohumdan sebze fidesine, mazottan sıvı gübreye, aracılık eğitiminden suni tohumlamaya kadar pek çok farklı alanda gerçekleştirilen destekler kapsamında toplam 16 milyon 661 bin 387 TL’lik kırsal kalkınma yatırımı yapıldı.

DESTEKLER 228 BİN 146 DEKARLIK ALANI KAPSADI

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü; Sincan ilçesindeki 228 bin 146 dekarlık alanda 6 bin 540 çiftçiye yem bitkisi tohumu, sebze fidesi, nohut ve buğday tohumu, sıvı gübre ve mazot desteklerinde bulundu. 2019 yılında 215 çiftçiye silajlık mısır, adi fiğ, korunga ve macar fiğ tohumu desteklerinde bulunulurken 2020, 2021 ve 2022 yıllarında nohut, arpa, buğday tohumu ve sebze fidesi ile mazot destekleri yapılmaya başlandı.

2023 yılının ilk 7 ayında ise 1020 çiftçiye 3 milyon 39 bin TL’lik mazot, 463 çiftçiye ise domates ve sebze fidesi desteklerinde bulunuldu.

147 KİŞİ HAYVANCILIK DESTEKLERİNDEN FAYDALANDI

Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2021 yılında başladığı destekler kapsamında 147 kişiye ulaştı.

Arıcılık eğitimi, teke ve gebe düve destekleri, ücretsiz suni tohumlama, hayvan besleme eğitimi, gıda eğitimi, afetzedelere silaj ve küçükbaş hayvan yıkama havuzu gibi pek çok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirildi.

TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sincan’ın kırsal mahallelerinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından gölet temizliği, dere ıslahı, sulama kanalı temizliği, gölet genişletme ve sıvat kurulumu çalışmaları gerçekleştirildi.