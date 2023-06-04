“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da 30'u kadın olmak üzere 104 üreticiye 385 küçükbaş hayvan dağıttı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yerel üreticiye, çiftçiye ve köylüye sağladığı desteklerle yüzleri güldürmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da 30'u kadın olmak üzere 104 üreticiye 385 küçükbaş hayvan dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Mezbahası'nda yapılan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Köy-Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Bergama Çamavlu Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, muhtarlar, kooperatif ortakları, üreticiler ve yurttaşlar katıldı. Tüm üreticiler, Başkan Tunç Soyer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Soyer: “Köylü yoksa bu millet yok, bu memleket yok” Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz niye tarımla uğraşıyoruz? Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisi' demiş. Çünkü üretmek yoksa, köylü yoksa, bu millet yok, bu memleket yok. Biz ürettikçe, bu bereketli topraklarda üretime devam ettikçe bir geleceğimiz var. Uzunca bir zamandır, belki 50 yıldır bu sektör sürekli kan kaybediyor. Sürekli güç kaybeden, üreticinin yoksullaştığı, dışarıya muhtaç olmaya başladığımız, ithalatın giderek daha çok artığı bir ülkeye döndü Türkiye. Bizim çocukluğumuzda ülkemizde kendi kendine yeten bir ekonomi olmanın gururu vardı. Biz bununla mutlu olurduk. Yerli malı haftaları yapılırdı, yerli hayvan ırkları, yerli tohumlarımız vardı. Hepsinden vazgeçildi, hepsi geride kaldı, yok edildi. Bir avuç büyük sanayici, tarımda ithalattan kazanan sanayici kazançlarını büyütsünler diye küçük üreticinin yok olmasına seyirci kalındı. Dışarıya muhtaç olmasına, yoksullaşmasına seyirci kalındı. Onun için göreve başladığımız günden beri birinci öncelik, en öncelikli işimiz tarım oldu. O nedenle 'başka bir tarım mümkün' dedik. Çünkü planlama yapılması lazım. Şu anda tarım politikalarında planlama yok. Üretici kendi kaderiyle baş başa, günü kurtarma telaşında. Geleceğinden kaygılı... Bu bir kader değil ve değişebilir. O yüzden biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak küçük üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mücadeleniz hiç bitmesin” Bergama Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Çamavlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kocataş'ın “Küçükbaş hayvancılık bizim kurtuluşumuz” sözlerine vurgu yapan Başkan Soyer, “Böyle aydınlık bakabilen, vizyoner muhtarlarımıza çok ihtiyacımız var. Bu ufukla çalışırlarsa, o zaman Büyükşehir Belediyemizin muhtarlarımıza, köylerimize katkısı çok fazla oluyor. Bizim tek arzumuz iyi niyetimizle çıktığımız bu yolculukta muhtarlarımızın desteğinin artırması. Ancak böyle olursa genç kardeşlerimizi üretimle tekrar buluşturabiliriz. Emin olun ki sizlerle bir araya gelmekten, sizlerin heyecanına şahit olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yeter ki sizin heyecanınız, üretme azminiz, toprakla, hayvancılıkla mücadeleniz bitmesin. İçiniz rahat olsun. Sıkıştığınız zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi yanınızda olacak. Sizin nefes almanız, gelecekten kaygı duymamanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ta ki bu milletin efendisi köylü olana kadar. Atamızın dediği gibi milletin efendisi köylü olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yorulmayacağız, usanmayacağız umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü genç kardeşlerim arkadan geliyorlar. Bu bereketli topraklarda üretmeye, huzurla, beraber yaşamaya devam edeceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz, toprakların bolluğu bereketinden eşit şekilde faydalanacağız” dedi.

Neptün Soyer: “Size söz veriyoruz meraları asla boş bırakmayacağız” Köy-Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, “Bu ekonomik krizde, bu kadar hayvancılığın dibe vurduğu Türkiye'de biz Bergama'da bunu başarabiliyorsak, el ele verebiliyorsak mutlaka çok daha fazlasını yapabiliriz. Mera hayvancılığı ve küçükbaş hayvancılık Anadolu'nun en kadim kültürü. Bizim gastronomimizin en önemli unsurlarından biri. Girdi maliyetleri yüksek, her şey ithal ediliyor ve dolara bağlıyız. Büyükbaş da önemli ama 2022 yılında Kasım ayında Süt Konseyi inek sütüyle ilgili 8,5 lira açıklamıştı. O zaman dolar 18,60'tı. 2023 yılını yaşıyoruz. Süt Konseyi başka hiçbir açıklama yapmadı, süt piyasasını serbest bıraktı. Farklı farklı fiyatlara satanlar var. Biz üretici olarak alın terimizin serbest piyasada heba edilmesini istemiyoruz. Köylü varsa tarım devam edecek, ülke nefes alacak. Meralarda çobanlarımız olursa beslenebileceğiz. Şu an dolar 22 lira. Sürdürülebilir bir tarımdan bahsetmiyorlar. 3 sene önce yaptığımızın ne kadar faydalı bir şey olduğunu görüyoruz. Size söz veriyoruz meraları asla boş bırakmayacağız” dedi.

Kocataş: “Küçükbaş hayvancılık bizim kurtuluşumuz” Bergama Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı, Çamavlu Mahalle Muhtarı Mustafa Kocataş, “Günümüzde tarımın göz ardı edilmesine rağmen en büyük olmazsa olmazımız tarım. Küçükbaş hayvancılık bizim kurtuluşumuz. Büyükbaş hayvancılıktaki maliyetleri hepimiz biliyoruz. Son bir haftadır yem fiyatlarındaki artışlar, saman fiyatları belimizi büküyor. Ama küçükbaşta meraları alternatif olarak kullanmak için şans var. Meraları ne kadar değerlendirirsek giderleri o kadar azaltıyoruz ve o kadar kazanabiliyoruz. Küçükbaş çok çabuk üreyen bir hayvan. Ülkemizdeki iş sorununu en çabuk çözebileceğimiz bir hayvan. Tunç Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üreticiler mutlu: “Genç bir çiftçi olarak adımı yazdırmak istiyorum” Üretici Cansu Ceylan, “Genç üretici olmak istiyorum, genç çiftçi olmak istiyorum. Kendime hedef belirlemek istedim, nasıl yaparım diye yola çıktım. Üç hayvanla başlamak istiyorum ve çoğaltmak istiyorum. Üçle başlayıp 40-50 belki de 100-150'ler. Genç bir çiftçi olarak adımı buna yazdırmak istiyorum. Üretmek, dışarıdan bir şey temin etmek istemiyorum. Kendimi kalkındırmak, daha sonra organik üretici olarak dış ticaret yapmak, kendimi göstermek istiyorum. Bize bu katkıyı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üretici Seher Engin, “28 yaşındayım yolun çok başındayım ama eğitimler sayesinde tecrübe kazandım. Küçük kızım daha çok organik ürünler yesin istiyorum. Tüm çocuklar yemeli. Kızım için sağlıklı şeyler yesin diye üretime başladım. Umarım başarabilirim, başaracağıma inanıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Üretici Ayten Köse ise, “Koyunlarımızı üretmek, bakmak istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından üreticiler için kura çekimi yapıldı.

Hayvancılık desteklenmeye devam ediyor “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında, kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek amacıyla: Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde, 513'ü kadın olmak üzere 3 bin 525 üreticiye toplam 13 bin 745 adet küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını desteklemeye devam ediyor. Bergama'da şimdiye kadar 58 mahalleden 106'sı kadın olmak üzere 669 üreticiye 2 bin 688 'küçükbaş hayvan' dağıtımı yapıldı. Bugünkü dağıtımla Bergama'da 136'sı kadın olmak üzere 803 üreticiye toplam 3 bin 73 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış oldu.