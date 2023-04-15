Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 14 ilçede 54 mahalleye 35.112 metre tarımsal amaçlı sulama borusu veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsalda üretimi artırarak çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tarımsal amaçlı sulama borusu desteği bu yıl da devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde tarımsal amaçlı sulama borusu dağıtım töreni düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı. Başkan Zolan, törende yaptığı konuşmada, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Üretmek çok kutsal bir vazifedir. Ancak üretirsek ve çalışırsak ayakta kalabiliriz, güçlü olabiliriz” dedi. Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun net bir şekilde görüldüğünü kaydeden Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirleri ve talimatı ile Denizli’nin 2014 yılında Büyükşehir statüsü kazandığını, bu tarihten sonra kırsal bölgeleri destekleme imkânına kanun çerçevesinde sahip olduklarını anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Eğer bu karar olmasaydı, bizim çiftçilerimize yardım etme imkânımız yoktu” dedi.

“Çiftçimiz daha fazla kazansın ve mutlu olsun istiyoruz”

2014’den bu yana geçen 9 yılda sürekli tarımsal desteklemede bulunduklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Bunu laf olsun, gösteriş olsun diye değil üretimin kalitesini arttırmak, daha fazla üretmek ve çiftçilerimizin daha fazla kazanmasını sağlamak adına yaptık” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik verdiği sertifikalı buğday tohumundan koç ve teke hibesine uzanan 50’yi aşkın destek projesine değinen Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Çiftçimize katkı sağlayarak daha fazla kazanmasını ve mutlu olmasını arzu ediyoruz. Bugün 14 ilçemize 35.112 metreyi kapsayan, tarımsal sulama borusu desteğimizi gerçekleştiriyoruz. 2014’den bugüne 290.000 metre tarımsal sulama borusu desteği verdik.”

Sulama borularının kuraklıktaki önemine dikkat çekti

Üreticilerin çok kıymetli bir iş yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Bize düşen, yakışan sizlere destek olmaktır. Mutlu olmanıza bir nebze katkı koyabilirsek kendimizi mutlu addediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur” dedi. Tarımsal sulama borularının özellikle içinde bulunulan kuraklık döneminde çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bir damla suyun dahi kıymetli olduğu bu dönemde, tarımsal suların zayi olmadan ürünlere ulaşmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ürünleriniz bol, bereketli ve kaliteli olsun inşallah” dedi.

14 ilçe 54 mahalleye tarımsal sulama borusu desteği verilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, açık kanallar aracılığıyla yapılan tarımsal sulamadaki su kayıplarının önlenmesi, mevcut su kaynaklarındaki su iletiminin iyileştirilmesi amacıyla 2023 yılında 14 ilçedeki 54 mahalleye 35.112 metre tarımsal sulama borusu dağıtacak. Bununla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2014’ten bugüne üreticiye verdiği sulama borusu miktarı 290.000 metreye ulaşacak.