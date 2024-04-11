Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ve belediye meclis üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret ettiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Çifteler Belediye Başkanlığı’nı kazanarak Eskişehir’in kadın başkanları arasında yer alan Zehra Konakcı, meclis üyeleri ile birlikte Başkan Ünlüce’yi makamında ziyaret etti.

Konakcı, Ünlüce’ye kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek yapacakları çalışmalardan bahsetti. Ünlüce de Konakcı ve meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, “Çifteler için el ele verip güzel işlere imza atacağız. Çok çalışacağız, ilçelerimiz ve şehrimiz için çok üretken bir 5 yıl olacak. Tekrar sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çiçek takdimi ile sona erdi. Ziyaret sonrası heyet ile birlikte Çifteler’den gelen vatandaşlar da Başkan Ünlüce ile fotoğraf çektirip görevinde başarılar dilediler.