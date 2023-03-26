Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı makamında misafir ederken, milletvekili aday adaylarını da ayrı ayrı kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Temayül yoklaması için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki partililerle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde karşılanan Karaaslan, Başkan Büyükkılıç ile birlikte belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve beraberindeki heyet ile başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Karaaslan ise kentte belediyecilik anlamında yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Büyükılıç ve ekibini hem tebrik hem de teşekkür etti.

ADAY ADAYLARINDAN NEZAKET ZİYARETİ

Öte yandan genel seçimler öncesi Kayseri milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan bazı isimler Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Dr. Avşar Aslan, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Faruk Hasetçi, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Fevzi Konaç, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Fatih Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayı Yakup Er, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Deniz Çağan, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı İzzet Buzkan ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Yaşar Öztürk’ü ayrı ayrı kabul etti.

Aday adaylarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Büyükkılıç, aday adaylığı sürecinin hayırlı olmasını diledi.