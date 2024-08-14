Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde devam eden temizlik seferberliği kapsamında 26 mahallenin yanı sıra bölgenin önemli oto tamir ve bakım merkezlerinden Ata Sanayi Sitesi’nde de kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordine ettiği çalışmalara Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Günün ilk saatlerinde eş zamanlı olarak sahaya çıkan ekipler; ana ve ara yolları dip bucak temizledi. Kaldırımların kullanımını kolaylaştırmak adına budama çalışması yaptı. Boş ve atıl arazilere dökülen atık malzeme ve molozları topladı. Çiğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, esnaf, çalışanlar ve sanayiye gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK”

Her gün binlerce İzmirlinin çalışmak ve hizmet almak için geldiği Ata Sanayi Sitesi’nin periyodik olarak temizleneceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğlili komşularımıza sağlıklı bir yaşam sunmak adına ilçe genelinde başlattığımız temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz; mahalleleri, sokakları, caddeleri ve sosyal alanları dip bucak temizliyor. Mahallelerimizin yanı sıra her gün Çiğli ve çevre ilçelerden binlerce hemşehrimizin çalışmak ve hizmet almak için geldiği Ata Sanayi Sitesi’nde de detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Sanayi esnafımıza ve emekçilerimize sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” diye konuştu.