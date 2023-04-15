İzmir'in Çiğli Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndan ödülle döndü. Çiğli Belediyesi standı "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 40 binin üzerinde katılımcının yer aldığı dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bugün sona eriyor. Çiğli Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda Kuş Cenneti, Gediz Deltası, Leukai Antik Kenti, Kaklıç Sanat Köyü ve Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü gibi turistik değerlerini tanıttı. Sektör profesyonelleri ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çiğli Belediyesi standı, "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülüne layık görüldü.

Başkan Gümrükçü: “Aldığımız ödül mutluluk verici”

Çiğli’nin marka değerini yükseltmek adına bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli olarak çok önemli tarihi ve doğal güzelliklere sahibiz. Uzun yıllar boyunca ön plana çıkarılamamış bu değerlerimizi kentimiz açısından katma değere dönüştürmek adına ulusal ve uluslararası mecrada önemli çalışmalar yürütüyoruz. Dünya turizminin odak noktalarından olan EMITT Fuarında yer almak ve böylesi önemli bir ödüle layık görülmek bizler için gurur vesilesi. Çiğlimizi turizm sektöründe hak ettiği noktaya getireceğiz. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz atılımla kent ekonomimize seviye atlatacağız” diye konuştu.