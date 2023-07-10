Çiğli Belediyesi, Kaklıç Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 57 dönüm araziye ilk defa ektiği buğday mahsulünün hasadına başladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi ilk kez belediye arazisinde buğday hasadına başladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kaklıç Mahallesi’nde bulunan 57 dönüm arazide gerçekleştirilen hasat sonrası 8 bin 880 kg buğday ve 5 bin 900 kg saz çavdarı elde edildi. Buğday ve saz çavdarı paketli un haline getirilerek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması hedeflendi.

Buğday hasadı uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İki yıl önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlüğümüz ilk günden bugüne birçok çalışma yaptı. Yerli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Kaklıç’ta bulunan belediyemize ait arazimizde ilk defa ektiğimiz buğday mahsulünün hasadını yaptık. Yıllarca ekilmeyen bu arazilerimizden elde ettiğimiz mahsulü un haline getirip hemşehrilerimize dağıtacağız. Geçmişte tarım merkezi olan Sasalı ve Kaklıç'ta, yerel üreticilerimizi destekleyerek, üretimi güçlendirecek hizmet ve projelerle Çiğlimizin verimli topraklarını bölgenin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.