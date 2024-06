Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla düzenlenen atölyede Çiğlili kadınlara yasal haklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.İZMİR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirdiği atölyeye Çiğlili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Av. Deniz Tütüncübaşı ile Sosyologlar Güler Akan ve Şimal Karabulut; kadınların sahip oldukları anayasal haklar ve haklarının ihmal edilmesi durumunda izlemeleri gereken yol ve yöntemler hakkında bilgi verdi.

Başkan Yıldız: “Her zaman yanlarında olacağız”

Kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, kadınların bedensel ve ruhsal anlamda sağlıklı bir yaşam sürdürmesini öncelikli görevimiz kabul ediyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla Güzeltepe’de kadınlara hukuki destek atölyesi düzenledik. Alanında uzman arkadaşlarımız, kadınlara hakları ve bu haklara erişim yolları hakkında bilgi verdi. Kadınlar hayatın her alanında daha güçlü ve aktif olmak adına haklarını öğrenmeli ve hiç kimseden çekinmeden haklarını savunabilmeli. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya ve mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.