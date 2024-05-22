Çiğli Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için kurs ön kayıtlarının 3 Haziran'da başlayacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), LGS'ye hazırlanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni dönem kurs programını açıkladı. Çiğli Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt yaptırabilecek. Eğitim ve ders materyallerinin ücretsiz olacağı kursların seviye tespit belirleme sınavları 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli evraklar ile ilgili 0232 935 55 35 (Dahili: 2415, 2416, 2417) hattından bilgi alınabilecek. Öte yandan mezun öğrenciler için YKS kurslarının ön kayıt programı da 6 Eylül’den sonra belirlenecek.

BAŞKAN YILDIZ: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmak adına Eğitim Merkezimiz bünyesinde YKS ve LGS kurslarıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Deneyimli eğitmen kadromuz ile gençlerimizin hayallerine giden yolda kendilerine destek olmaya hazırız. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimizi önce ön kayıt yaptırmaya sonra da seviye tespit belirleme sınavlarımıza bekliyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak’. Eğitimi, ülkesi ve tüm insanlık için bu bilinçle emek sarf eden gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.