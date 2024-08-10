Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı Mahallesi’nde ortaklaşa başlattığı altyapı çalışmaları devam ederken peyzaj ve rekreasyon alanlarına yönelik projelere hız verildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi ziyaret ederek eski sulama kanalları ve kullanılmayan kanaletlerin kapatılarak, yapılması planlanan çevre düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Yıldız, “İlçemize hizmet etme noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi’nin Sasalı Bölgesi’nde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü altyapı ve çevre düzenlemeleri devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBETON ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte destek verdiği yeni altyapı harekatında sıra peyzaj ve rekreasyon alanı projelerine geldi. Konut projeleri ve yerleşim alanlarının geliştiği bölgeyi altyapısal olarak da hazırlamaya devam eden Çiğli Belediyesi, kullanılmayan atık kalan sulama kanalları ve kanaletler için girişim başlattı. Yaz sıcaklarında sivrisinek oluşumu başta olmak üzere birçok çevre sorununa neden olan eski kanalların kapatılması için kurumlarla yapılan görüşmeler hızlandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi makamında ziyaret etti. Belediyenin ilgili müdürleri ve teknik ekipleriyle birlikte geliştirilen projenin sunumunu yapan Başkan Yıldız, DSİ yetkililerine teşekkür etti.

BAŞKAN YILDIZ: “HİZMET İÇİN HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Çiğli’ye hizmet etme noktasında tüm kurumlarla iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yıldız, “Sasalı Mahallesi’nde hızlı bir yapılaşma ve inşaat faaliyeti var. Biz de yerel yönetimler olarak hem planlama hem de altyapı konularına ağırlık veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bölgede çalışmaları devam ediyor. Çiğli Belediyesi ekipleri de sahada aktif olarak görev yapıyor. Yıllar önce tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde sulama birlikleri vasıtasıyla bölgedeki tarlalara su temin edilmiş. Bölge zamanla yapılaşmaya açıldığı ve imar düzenlemesi yapıldığı için bu kanal ve kanaletler açık kalmış. Ekiplerimizle birlikte günün koşullarına göre bölgede geniş çaplı çevre düzenlemesi yapacağız. Söz konusu kanalları ve kanaletleri hem trafik ve ulaşım güvenliği hem de sağlık açısından kapatmayı planlıyoruz. Bu kapsamda DSİ yetkililerine ayrıntılı rapor sunduk. Kısa süre içinde sonuç alacağımıza inanıyorum. Yapacağımız çalışmaları destekleyen ve sürece katkı koyan Menemen ve Sasalı Mahallesi’ne su temini yapan sulama birliklerinin de ayrıca ilgili kurumlara gönderilen yazıları var. Onlar da artık sorun teşkil eden eski kanal ve kanaletlerin kapatılarak bölgenin yaşanabilir olmasını istiyor” diye konuştu.