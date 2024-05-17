İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü kapsamında hazırlanan kutlamalar “Gençlik Kupası Futbol Turnuvası” ile başladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çiğli Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen turnuvaya Çiğli Belediyespor, Altıngenç Spor, Esentepe Spor, Harmandalı Spor, Evka 2 Spor, Evka 5 Spor, Egekent Gençlik Spor, Güzeltepe Spor ve Maltepe Spor U-15 futbol takımları katıldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, çekişmeli ve keyifli anlara sahne oldu. Turnuva, 17 Mayıs Cuma günü (bugün) gerçekleşecek kapanış maçları ile sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız takdim edecek.

Kutlama programı doğrultusunda, 17 Mayıs Cuma günü Sporcu Beslenmesi Uzman Diyetisyen Özdegül Baştürk ile Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sinan Seyhan’ın konuşmacı olarak yer alacağı “Sporcu Beslenmesi ve Spor Sakatlanmaları Sonrası Antrenmana Dönüş” konulu seminer düzenlenecek. Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek seminer, saat 16:00’da başlayacak.

Ev sahipliği yaptıkları Gençlik Kupası Futbol Turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlatmasının 105. yıl dönümü için dolu dolu bir program hazırladık. Kutlamalara, Ata’mızın 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlerimizle başladık. İlçemizdeki amatör spor kulüplerinin katılım gösterdiği Futbol Turnuvasında Çiğlimizin öz değerlerini keyifle izledik. Genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporla olan bağını kuvvetlendirmek için amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve turnuvaya katılan sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.