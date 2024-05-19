İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Vosvos turu, bandolu kortej ve Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir konseriyle zirve yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın katılımıyla sabah saatlerinde bisiklet turu ile başlayan kutlamalar, gün boyunca Vosvos turu, bandolu kortej ve Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir konseriyle devam etti. Çiğlili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

BAŞKAN YILDIZ, VOSVOS TURUYLA ÇİĞLİLİLERİ SELAMLADI

Vosvos İzmir Fun Club üyelerinin katılım gösterdiği Vosvos turu Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Akvaryum Kafe Restoran önünden başladı. Türk Bayrakları, oyuncak ve balonlarla süslenen Vosvos araçlar marşlar eşliğinde Çiğli’yi dolaştı. Başkan Onur Emrah Yıldız’ın da üstü açık Vosvos ile katıldığı konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların korteje ilgisi görülmeye değerdi

Konvoyun ardından korteje katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erkan Akar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile konser alanına ulaştı. Kortej esnasında sık sık ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atıldı. Korteje büyük ilgi gösteren Çiğlili vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile balkonlara çıkarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

YILDIZ ÇİFTİNDEN İZMİR MARŞI

Kortejin ardından başlayan konserde sanatçı İlker Özdemir’in sahneye davet ettiği Başkan Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, konser alanını dolduran Çiğlili vatandaşlar ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi. Konser boyunca İlker Özdemir’in şarkılarına eşlik eden Çiğlili müzikseverler unutulmayacak bir gece yaşadı.

Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Başkan Yıldız, “Adaletli, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Çiğli; her zaman olduğu gibi milli bayramlarına sahip çıktı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Atatürk’ün tek ümidim gençliktir dediği bu coğrafyada, Cumhuriyeti ilan ederek benim 38 yaşında belediye başkanı olmama vesilen olan Ulu Önderimize selam olsun. Kimsesizlerin kimsesi dediğimiz Cumhuriyet sayesinde bugün bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyoruz. Milletimize bağımsızlığı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Cumhuriyet, biz gençler olduğu sürece var olacak, bayrağımız her zaman dalgalanacak” diye konuştu.