Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde Çiğli Belediyesi tarafından İzmir Kuş Cenneti’nde düzenlenen Cumhuriyet Koşusuna çok sayıda sporsever katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi'nin Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik, çevre illerden de birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı. Kadın ve erkek genel klasmanı ile yaş gruplarına göre 22 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Yediden yetmişe farklı yaşlardaki yüzlerce yarışmacının mücadelesinde renkli anlar yaşandı

BAŞKAN YILDIZ: “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA PEKİŞTİRDİK”

Böylesine anlamlı bir koşuyu düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yıldız, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Hemşehrilerimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu yediden yetmişe hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı etkinlikte, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Katılan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı da gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin ışığında, daha nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.