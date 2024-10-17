Çiğli Belediyesi tarafından Dünya Gıda Günü'nde, Çiğli Belediyesi tarafından, doğanın sunduğu değerli kaynakları koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kaklıç İlköğretim Okulu’nda öğrencilere simit dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Çiğli Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapılan sıcak simitler, Kaklıç İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle buluştu. Çiğli Belediyesi’nin arazilerinde hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan simitler, çocukları oldukça mutlu etti.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlıklı gıdaya erişimin öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlikte, öğrenciler afiyetle sıcak simitlerini yerken, hem sağlıklı beslenme hem de yerel üretimin önemi hakkında bilgilendirildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimin herkesin temel hakkı olduğunu vurgulayarak “Çiğli Belediyesi olarak, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimi her çocuğun hakkı olarak görüyor ve bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için birlikte çalışıyor ve üretiyoruz. Kendi arazimizden elde ettiğimiz un ile bu simitleri yaptık. Bu anlamlı etkinliğin, hem öğrencilerin hem de toplumun diğer bireylerinin bilinçlenmesine katkı sağladığına inanıyorum. Çiğli Belediyesi olarak, geleceğe yapılan her yatırımı önemsiyor ve sağlıklı bir gelecek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.