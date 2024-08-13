Çiğli Belediyesi’nin yenilenen 444 3 552 numaralı çağrı merkezi hattı ile Çiğli Belediyesi’ne ulaşmak artık çok daha kolay. Hız ve erişim kolaylığı sunan çağrı merkezi, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm müdürlüklerle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezi, ilçe halkının taleplerine hızlı çözümler üretmek amacıyla profesyonel iletişim desteği sağlıyor. Talep ve önerilerini belediyeye iletmek isteyen vatandaşlar, yenilenen 444 3 552 numaralı telefondan hattını arayarak çağrı merkezi ile iletişime geçebiliyor.

AYDA ORTALAMA 25 BİN ÇAĞRI YANITLANIYOR

İletişim alanında deneyimli personelin görev yaptığı çağrı merkezinde ayda ortalama 25 bin çağrı yanıtlanıyor. Çağrı merkezini arayan ilçe sakinlerine; yol, altyapı, üstyapı, temizlik, moloz, ulaşım, park bakım ve onarım, zabıta denetimleri ve veteriner hizmetleri alanlarında anlık çözüm sunuluyor. Çağrı merkezi personeli, gelen her türlü talep, öneri ve şikayeti ilgili müdürlüklere iletmek üzere kayıt altına alıyor. Başvurularla ilgili bilgilendirme süreci de başlamış oluyor. Önce talebin oluşturulduğuna dair, ilerleyen aşamalarda ise talebin yerine getirildiğine dair SMS yoluyla vatandaşa bilgilendirme yapılıyor. Bilgi almak amaçlı arayan vatandaşların talepleri de oluşturulan hızlı çözüm masası ekiplerince yerine getiriliyor.

“TALEP VE ÖNERİLERİ ÇÖZÜMSÜZ BIRAKMIYORUZ”

Vatandaşların talep ve önerileri en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımız için ulaşılabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medya hesaplarımız ve Whatsapp şikayet hattımızın yanı sıra çağrı merkezimiz ile komşularımızın taleplerini kayıt altına alıyoruz. Çağrı merkezimizde görev yapan personelimiz vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri vakit kaybetmeden belediyemizin ilgili müdürlüklerine iletiyor. Böylece belediyemize ulaşan hiçbir başvuru vakit kaybetmeden işleme alınıyor. Müdürlüklerimiz kendilerine ulaşan talepleri zaman kaybetmeden yerine getiriyor. Tüm bu süreçlerle ilgili de vatandaşlarımıza SMS ile geri bildirimde bulunuyoruz” diye konuştu.