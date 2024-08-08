Çiğli Belediyesi tarafından, kadın ve çocuklara yönelik başlatılan deniz gezisi etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. Deniz gezisine katılanlar günün erken saatlerinde belediye önünden kalkan otobüslerle Seferihisar’a yolcu edilirken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kadın ve çocuklara yönelik hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

İZMİR (İGFA) - Çiğlili kadın ve çocuklara sosyalleşme imkanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bu yaz deniz gezilerini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce düzenlenen deniz gezilerinin ilki, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye binası önünde bir araya gelen kadın ve çocuklar otobüslerle Seferihisar’a gitti. Gün boyunca denizin, kumsalın ve güneşin keyfini çıkaran kadın ve çocuklar, otobüslerle tekrar belediye binası önüne bırakıldı.

AĞUSTOS AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ağustos ayı boyunca her Çarşamba devam edecek deniz gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar 444 3 552 numaralı hattı arayıp bilgi alabilecek ve kayıt yaptırabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “KADIN VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ”

Sıcak yaz günlerinde eğlenceli etkinlikler düzenlemek istediklerini belirten Başkan Onur Emrah Yıldız, “Yaz aylarında kadın ve çocuklara çeşitli sosyalleşme imkanları sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ücretsiz kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. Son olarak, sıcak havanın keyfini denizde çıkarmak isteyenler için deniz gezisi başlattık. İlk kafilemizi yolcu ettik. Turlarımız, Ağustos ayı boyunca sürecek. Katılmak isteyenler belediyemizi arayarak bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilir. Çiğli Belediyesi olarak, kadın ve çocuklarımızın öncelikli ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal gereksinimlerini de karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.