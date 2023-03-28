Çiğli Belediyesi tarafından, Güzeltepe Kadın Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilen“Kadın ve Sağlık Atölyesi” eğitimleri Kahramanmaraş depremi nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Kadınların sağlık ile ilgili farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, Kahramanmaraş depremi öncesinde Güzeltepe Mahallesi’nde başlattığı Kadın ve Sağlık Atölyesi eğitimlerine devam ediyor. Güzeltepe Kadın Dayanışma Derneği’nin iş birliğiyle organize edilen atölye kapsamında bedeni tanıma ve hijyen eğitimi tamamlandı. 4 haftalık eğitimler; kadın sağlığı soruları, cinsel sağlık hakları, çocuklukta ve ergenlikte cinsel eğitim konularıyla devam edecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: “26 MAHALLEMİZDE DEVAM EDECEK”

Kadınlara yönelik hayata geçirilen hizmet ve projelerleilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’de kadınların varlığını güçlendirmek adına sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nin ardından Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezini de hizmete açtık. Bu merkezlerimizde kadınlardan gelen talepleri dikkate alarak hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra sağlık, aile ve kadın haklarıyla ilgili seminer ve toplantılar düzenliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri MüdürlüğümüzünKahramanmaraş depreminden önce Güzeltepe Mahallesi’nde başlattığı Kadın ve Sağlık Atölyesi eğitimleri kaldığı yerden devam ediyor. Alanında uzman arkadaşlarımız, bu toplantılarda merak edilen konularla ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerdebulunuyor. Güzeltepe Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerdeki kadınları toplantılarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.