Havaların ısınmasıyla birlikte Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde kosa çalışmalarına hız verdi. Park, bahçe ve yol kenarlarında yürütülen düzenli bakım ve temizlik çalışmaları, vatandaşlardan da takdir topluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kosa çalışmaları sayesinde hem kent estetiği korunuyor hem de yaz aylarında artış gösteren haşere oluşumunun önüne geçiliyor. Ayrıca yürütülen çalışmalar, vatandaşların açık alanlarda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesine katkı sunuyor.

Ekipler, yaz dönemi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araç ve ekipman sayısının artırılmasıyla birlikte, çalışma saatleri de uzatılarak vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunulması hedefleniyor. Yaz mevsiminde artan ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek amacıyla yapılan bu düzenlemeler, saha ekiplerinin performansını en üst seviyeye taşırken, gece gündüz demeden devam eden çalışmalarla Çiğli halkına kaliteli hizmet sunulmaya devam ediliyor. Bu özverili çalışmaları, vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Çiğli’nin her köşesini yaza hazırladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarıyla ilçemizin her köşesini yaza hazırlıyoruz. Amacımız, hem estetik açıdan güzel bir görünüm oluşturmak hem de halkımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak. Ekiplerimiz sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kosa ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Parklar, bahçeler ve yol kenarlarında yapılan düzenli bakım çalışmalarıyla kent estetiği korunurken haşere oluşumunun da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarında açık alanlarda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi bizim için çok önemli. Bu anlayışla hareket ediyor, Çiğli’yi hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için özveriyle çalışıyoruz,” diye konuştu.