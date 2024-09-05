Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Yıldız, “İlçemizin huzur ve düzeninin sağlanması için gece gündüz çalışan zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı gönülden kutluyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Başkan Yıldız, Zabıta Teşkilatının 198’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeli ile Belediye Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Zabıtanın belediyenin yüzü olduğunu belirten Başkan Yıldız özverili çalışmaları nedeniyle tüm personele tek tek teşekkür etti.

“ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİ ÜST SEVİYEDE”

İlçenin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve projeler üretmenin yanı sıra vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini korumak için de özveriyle çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğü personelimiz karşılaştıkları türlü zorluklara rağmen görevini büyük bir gayret ile yerine getiriyor. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız vatandaşlarımız ve esnafımız memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.