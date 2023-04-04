Çiğli Belediyesi, kanser hastalığıyla ilgili önleyici sağlık kontrollerini yaptırmak isteyen Çiğlili kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürüyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği uygulama kapsamında kanser hastalığıyla ilgili test yaptırmak için başvuruda bulunan kadınlar otobüsler ile KETEM’e götürülüyor.

Smear testi için 30 yaş, kolon kanseri taraması için 50 yaş sınırı bulunuyor. 9 aydır devam eden uygulama ile bugüne kadar 800 kadın ücretsiz olarak testlerini yaptırdı. Çiğli Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar 0232 935 55 35 (4500) numaralı hattı arayarak randevu oluşturabiliyor.

Başkan Gümrükçü: “Kontrolleri ihmal etmemeliyiz”

Kanser hastalığıyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Öncelikle kanser hastalığının önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunun farkında olmalıyız. Bu bilinçle rutin kontrolleri ihmal etmeden yaptırmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, kadınlar için bu kontrolleri daha pratik kılmak adına 9 ay önce bir uygulama başlattık. İlçemizde ikamet eden ve test yaptırmak isteyen kadınları KETEM’e götürüp getiriyoruz. 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası vesilesiyle sağlıklı bir yaşam isteyen kadınları uygulamamızdan yararlanmaya davet ediyor, kanser hastalığı tedavisi gören tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.