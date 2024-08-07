Çiğli Belediyesi, 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği etkinlikler ile Çiğlili çocuklara doyasıya eğlenecekleri bir hafta sonu yaşatacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz günlerini çocuklar için eğlenceli hale getirmek istediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla kurs ve aktivitelerini sürdüren Çiğli Belediyesi, 10-11 Ağustos tarihleri için dolu dolu bir program hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize edeceği etkinlik kapsamında çocuklar, kurulacak şişme oyun parkında doyasıya eğlenirken, yüz boyama ve balon katlama etkinliklerine katılabilecek. Ücretsiz olacak etkinlikler 10 Ağustos Cumartesi günü Güzeltepe Futbol Sahası’nda, 11 Ağustos Pazar günü Harmandalı Gül Esin Parkı’nda 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker ikram edilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “EN DEĞERLİ HİZMET, ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU”

Çocukları mutlu eden hizmetlerin kendilerini daha fazlası için motive ettiğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımız yıl içerisinde yorucu bir eğitim dönemi geçiriyor. Onların yorgunluğunu atması, keyifli vakit geçirmesi ve kişisel gelişimlerini sürdürmesi amacıyla çeşitli kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. 10-11 Ağustos tarihleri için Harmandalı ve Güzeltepe’de oldukça eğlenceli bir program hazırladık. Şişme oyun parkı, yüz boyama ve balon katlama etkinliklerimizin yanı sıra ikramlarımızla çocuklarımıza güzel bir hafta sonu yaşatacağız. Tüm çocuklarımızı etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.