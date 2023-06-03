İzmir'in Çiğli Belediyesi, tüm canlıların eşit, adil ve güvenli bir yaşam sürmesine dikkat çekmek amacıyla 7. Pati Dostları Festivali'ne ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli Belediyesi'nin öncülüğünde İzmir Veteriner Hekimleri Odası, İzmir Hayvan Hastanesi, The Maya Family ve Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Meclisinin katkılarıyla düzenlenecek 7. Pati Dostları Festivali 4 Haziran Pazar günü Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilecek. Festivalde, konser, yarışmalar ve spor oyunlarının yanı sıra sahiplendirme ve mama dağıtımı yapılacak.

HAYVANSEVERLERE DAVET

İzmirli hayvanseverleri Pati Dostları Festivaline davet eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Geleneksel hale getirdiğimiz Pati Dostları Festivali’nin bu yıl yedincisine ev sahipliği yapacağız. Özellikle sokak sakinlerimizin beslenme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyor, vatandaşlarımızı da bu konuda teşvik ediyoruz. Yedincisini düzenleyeceğimiz Pati Dostları Festivali’nde birbirinden keyifli aktiviteler hayvanseverleri bekliyor olacak. Tüm İzmirlileri festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.