İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı kapsamında Sasalı Kuş Cenneti’nde düzenlenen bisiklet turu renkli anlara sahne oldu.İZMİR (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü kutlamaları Çiğli’de Futbol Turnuvası ve Sporcu Sağlığı Seminerinin ardından Bisiklet Turu ile devam etti. Kuş Cenneti'nden başlayan bisiklet turu Sasalı Sosyal Tesisi’nde son buldu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da katıldığı etkinliğe bisikletseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bisiklet turuna yediden yetmişe birçok bisikletsever ve belediye meclis üyeleriyle birlikte katılan Başkan Onur Emrah Yıldız'a çocuklar ve gençler sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Yıldız ve meclis üyeleri varış noktasına kadar pedal çevirerek etkinliğin keyfini çıkardı.

Bisiklet turu öncesinde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Yıldız, “Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Spora ve sporcuya verdiği değerden ötürü Büyük Önderimiz Atatürk’ü minnetle anıyorum. Çiğlili komşularımız için hazırladığımız programla 19 Mayıs’ı kutlamaya devam ediyoruz. Ben de sizler gibi sporu hayatımın merkezinde tutmaya özen gösteriyorum. Vakit buldukça yürüyüş yapıyor ve futbol oynuyorum. Bu güzel etkinlikte sizlerle beraber olduğum için de ayrıca mutluyum. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımız ve gençlerimizin sporla olan bağını kuvvetlendirmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.