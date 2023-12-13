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Çiğli Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 9. Kaizen Paylaşımları etkinliğinde “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin QDMS ile Dijital Hale Getirilmesi” projesi ile sergilenmeye değer görülen 180 proje arasında yer alan tek kamu kurumu oldu.İZMİR (İGFA) - 2014 yılından itibaren Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından kurumlarda sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Kaizen Paylaşımları’nın dokuzuncusu Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi, “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin QDMS ile Dijital Hale Getirilmesi” projesi ile sergilenmeye değer görülen 180 proje arasında yer alan tek kamu kurumu oldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, endüstri mühendisliğinin gelişmesine verdiği önem ve katkılardan dolayı Çiğli Belediyesi’ne Teşekkür Belgesi takdim etti.

Projeyle ilgi bilgi veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kalite Yönetim Sistemi içerisinde kullanılan her türlü dokümanın güncelliği sağlanmış olup, çevre ve iklim açısından atık miktarlarını azaltmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında belediyemizin kullanmış olduğu Kalite Dokümanları dijital hale getirildi. Şu ana kadar 4 bin yaprağa yakın kağıttan tasarruf sağlanmış olup bundan sonraki süreçte kağıt kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve bu anlamlı etkinlikte bizleri onurlandıran Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.