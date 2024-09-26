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Atasever, geleceğin bilim insanları ve astronotlarına rehberlik edecek tavsiyelerde bulundu.

Liselilerin merak edilen soruları yanıtlayan Atasever, MKE Anaokulu’nda meraklı miniklerle de buluştu.

Gençlerin uzay bilimine olan ilgisini artırmak, onlara ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, astronot Atasever, aldığı eğitimleri ve Yörünge Altı Araştırma Uçuşu deneyimini paylaştı.

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