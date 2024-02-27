Son çıkan teklisini geçtiğimiz sene yayımlayan Cihangir, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı.BURSA (İGFA) - Son teklisi Eyvallah’dan sonra albüm sözü veren Cihangir geçtiğimiz günlerde yeni teklisi “SIR” adlı parçasını video klibi ile sevenlerinin beğenisine sundu. SIR, CASrecords etiketiyle tüm dijital platform, radyo ve müzik kanallarında yerini aldı.

Cihangir sevenleriyle en son bodrumda buluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da tanınan köklü bir gece kulubü olan Blackk’de lansman gecesi düzenleyen Cihangir “Sır” hakkında albümün en duygusal parçası olduğunu söyledi.

Klibin çekimlerini büyük bir ekiple 3 günde tamamlanan, yönetmen koltuğunda Thearye’nin olduğu özel senaryosu ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Klip çekimleri Bursa’nın gizli kalan tarih mekanlarında yapıldı.

Cihangir albüm çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sevenleriyle birlikte SIR’ı paylaştıklarını belirterek, "Yaklaştık 1 senedir üzerinde titrediğimiz albümün en duygusal ve en gözde parçasıydı. Bana bu süreçte destek olan tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Sound aşamasında bize ev sahipliği yapan CASrecords ve çok değerli prodüktörlerim N1HİN ve Hazar Altın’a çok teşekkür ediyorum. Klibimizin yönetmenliğini yapan Thearye’ye çok teşekkür ederim. Ayrıca stil ve staylingte bizi muhteşem parçalarıyla sahnelere hazırlayan Mücahit özderyaya teşekkür ederim. Pr ve saha koşuşturmalarında bana destek olan ekibin kordinesini sağlayan Emrehan’a ve son olarak bugün bize ev sahipliği yapan Blackk ailesine büyük eyvallah!" diye konuştu.