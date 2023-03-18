Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu’yu fındık ve çikolata ile bütünleştirip dünyaya sunabilmek amacıyla Gülyalı ilçesinde 60 dönüm arazi üzerine kurulan Çikolata Park her geçen gün büyümeye ve Ordu turizmine katkı sunmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleri ile Gülyalı ilçesinde kurulan ve Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından faaliyetlerin sürdürüldüğü Çikolata Park açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turların uğrak noktası haline geldi.

ZİYARETÇİLERİNE ÇİKOLATA YAPMA İMKÂNI SUNUYOR

Ordu’da yapılan birçok yöresel ürünlerin işlendiği ve ziyaretçilere sunumun yapıldığı Çikolata Park son olarak Yöresel Lezzetler Akademisi ile adını duyurdu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü “Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları” Projesi ile 19 ilçeden seçilen kadınlar, Ordu’ya özgü yöresel ürünlerin üretimini yaparak satışını gerçekleştirdi. Proje birçok ulusal kanal tarafından gündem yapılarak ekranlara taşındı. Ayrıca çikolata Park’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler workshop ile kendi çikolatanı kendi yapma imkanı yakaladı.

TUR ŞİRKETİ TEMSİLCİLERİ ÇİKOLATA PARKI ZİYARET ETTİ

Ordu’nun çikolata da bir marka olması için çalışmalarına gece-gündüz demeden devam eden ORTAR A.Ş son olarak bölgede söz sahibi olan tur şirketlerini tesislerde ağırlamaya ve yeni sezon öncesi iş birliği anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Bu kapsam da Trabzon ilinde bulunan 13 tur firması temsilcilerini çikolata parkta ağırladı. Gülyalı ilçesinde bulunan ve bölgede tek olan tesisleri ziyaret eden turizm firmaları çikolata ile workshop yapma fırsatı yakaladılar. Tesislere hayran kalan turizm acenteleri temsilcileri yeni sezon için Çikolata Parkı listeye aldıklarını belirttiler.

ORDU TURİZMİN GÖZDELERİ ARASINDA

Ordu’nun yeni turizm rehberinde yerli ve yabancı turistlerin rotaları arasında olduğunu belirten Tur acentesi temsilcileri, “Yeni sezon öncesi verimli bir toplantı ve gezi gerçekleştirdik. ORTAR A.Ş ve ORTUR A.Ş gibi iştirak şirketlerinin Ordu’da önemli çalışmalara imza attığını gördük. Karadeniz bölgesi başlı başına yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda yer alıyor. Bizlerde yeni sezon da Çikolata Parkı listemize dahil ettik” ifadelerini kullandılar.