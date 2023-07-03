Çılgın Sayısal Loto’da 5-31 Temmuz tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandıracakİSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Festivali” oyunseverleri bekliyor.

“Milyonerler Festivali” boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere ekstra 60 milyon TL’lik ikramiye dağıtılacak.

5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde oyunseverler garanti ekstra 5 milyon TL kazanacak. Bu tarihler arasındaki 12 çekilişle dağıtılacak toplam ekstra ikramiye ise 60 milyon TL olacak.

ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

5-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 5 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa ekstra 5 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak.

5-31 Temmuz tarihleri arasında oyunseverlere verilecek toplam 60 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali’nde birçok kazanan olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanacak.