Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 3 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

İzmir Menemen’den, İstanbul Bahçelievler’den ve Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 999 bin 784 TL ikramiye kazandı.

Yarın sona erecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.