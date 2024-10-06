Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 294 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen ilk çekilişinde, 4 bilen 294 talihli ekstra toplam 10 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 294 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 4 bilen talihliler kişi başı 50 bin 49 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 270 milyon TL’yi aşarken, 30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.