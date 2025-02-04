Çılgın Sayısal Loto’da 5-26 Şubat tarihleri arasındaki çekilişler oyun severlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 10 milyon TL ikramiye kazandıracakİSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto “Milyonerler Festivali” boyunca garanti ekstra 100 milyon TL ikramiye kazandıracak.

"Milyonerler Festivali” boyunca yapılacak 10 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyun severlere toplamda ekstra 100 milyon TL ikramiye dağıtılacak.

Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Festivali” oyun severleri bekliyor. Milyonerler Festivali kapsamında, 5-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde oyun severler garanti ekstra 10 milyon TL kazanacak. Bu tarihler arasındaki 10 çekilişle dağıtılacak ekstra ikramiye ise toplam 100 milyon TL olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 550 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 550 milyon TL’yi aştı. Büyük ikramiye “Milyonerler Festivali” kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulabilir.

ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

5-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 10 milyon TL kazanacak.

5+1 bilen çıkmazsa ekstra 10 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak. 5-26 Şubat tarihleri arasında oyun severlere verilecek toplam 100 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali’nde birçok kazanan olacak.