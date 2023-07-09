Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’nin ikinci çekilişi olan 8 Temmuz'da 5 bilen 3 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Zonguldak Alaplı’dan, İstanbul Gaziosmanpaşa’dan ve İzmir Karşıyaka’dan oynayarak 5 bilen 3 talihli kişi başı 2 milyon 79 bin 225 TL ikramiye kazandı.

5-31 Temmuz tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.