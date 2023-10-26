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30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedefliyor.

Festivalde 197 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazanırken, 4 bilen 197 talihli, kişi başı 37 bin 825 TL ikramiyenin sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 197 talihliye toplamda ekstra 5 milyon TL kazandırdı. İSTANBUL (İGFA) - ‘Milyonerler Festivali’nin 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4 bilen 197 talihli toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı!

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