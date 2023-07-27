Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 26 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 4 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

İzmit'te AIESEC ve ÇYDD öğrencilerine özel workshop İzmit'te AIESEC ve ÇYDD öğrencilerine özel workshop

Balıkesir Gönen’den, Denizli Acıpayam’dan, Kocaeli Çayırova’dan oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 1 talihli, kişi başı 1 milyon 448 bin 106 TL ikramiye kazandı.