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5-31 Temmuz tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

Bursa Yıldırım’dan, İstanbul Maltepe’den, Muğla Marmaris’ten oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 202 bin 96 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 5 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı. İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 5 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

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