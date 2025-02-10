Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 2 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 10 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.

Ankara Çankaya’dan ve Milli Piyango Online uygulaması üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 233 bin 188 TL ikramiye kazandı.

5-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.