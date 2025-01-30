TBV Başkanı Timur Erk: “Cilt kuruluğu gibi basit görülebilecek bir problemde vücudunuz sizi uyarıyor olabilir. Yılda bir kez doktor kontrolüböbrek sağlığını korumanın ilk adımlarındandır.”İSTANBUL (İGFA) - İnsanlar sağlık konularını takıntı haline getirmediği sürece bazı belirtiler için harekete geçmez. Bu belirtiler herhangi bir sağlık probleminin ilerleyen evrelerinde kendini gösterebileceği gibierken evrede ciddiye alınmayacak kadar yüzeysel karşılanıp, üzerinde durulmayacak konularda olabilir.

Ciltteki kuruluk ve kaşıntı, sanılanın aksine sadece dış etkenlerden kaynaklı olmayabilir. Böbrek hastalıklarının da bu tür belirtilerle kendini gösterebildiği biliniyor. Kronik böbrek hastalığı (KBH), vücutta toksikmaddelerinbirikmesine yol açarak cildin kurumasına neden olur. Bu kuruluk durumu süreklilikle kendini gösteriyorsa, sadece mevsimsel etkiler veya beslenme eksikliklerine bakmak yeterli olamayabilir.

TBV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerek kronik böbrek yetersizliği sürecinde, gerekse son dönem böbrek yetersizliğinde kuruluk ve kaşıntının çok sık gözlenen sorunlardan biri olduğuna ve hastaların yaklaşık üçte birinde gözlendiğine dikkat çekiyor.

“Yılda Bir Kontrol Şart”

Böbrek hastalıklarının sinsi ilerlediğini ve erken dönemde belirti vermediğini vurgulayan TBV Başkanı Timur Erk de; “Ciltteki kuruluk basit bir problem gibi görünse de vücudumuz bizi uyarıyor olabilir, bu nedenle sinyalleri iyi okumak gerekir. Erken teşhis, böbrek hastalıklarının ilerlemesini durdurabilir ve genel sağlığınızı koruyabilir. Bu nedenle, yılda bir kere yapılan kan testleri ve doktor kontrolleri böbrek sağlığınızı korumanın en önemli yollarından birdir.” diyor.

“Yetersiz Su, Aşırı Tuz Ve İşlenmiş Gıdalar Nem Kaybına Neden Oluyor”

Beslenme alışkanlıklarının cilt sağlığını doğrudan etkilediğinin belirten TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, “Yetersiz su tüketimi ile aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalar, cildin nem kaybetmesine neden olur. Özellikle A, C, E vitamini ve omega-3 yağ asitlerinden yetersiz bir diyet, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve kurumasına yol açar. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken noktaları bilip ona göre bir düzen oluşturmak faydalı olacaktır” dedi.

“İleri EvreBöbrek Hastalığı İlişkili Kaşıntının Kesin Çözümü Böbrek Nakli”

Böbrek hastalarında kaşıntı nedenleri arasında, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında bozulma, paratroid hormonun aşırı yükselmesi, kuru cilt ve terlemede azalma gibi nedenlerin sayılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın Türkmen, diyabet vekaraciğer hastalıklarının eşlik etmesi durumunda da kaşıntı olabileceğini vurguladı.