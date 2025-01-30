CİMER, vatandaşlardan '2025 Aile Yılı'na ilişkin duygu ve düşünceleri alıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel CİMER'i de projeye dahil etti.

Başkanlıktan yapılan videolu paylaşımda "aile yılı" için hissedilen duygu ve düşüncelerin CİMER'e yazılmasını istendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “2025 Aile Yılı”na ilişkin duygu ve düşüncelerinizi CİMER’e Yönetime Katıl bölümünden yazabilirsiniz. pic.twitter.com/IF4zqgQXha — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 29, 2025

"Güçlü devletimizin ve milletimizin teminatı, aile kurumumuzu muhafaza etmek, yerini sağlamlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle icra edilecek programlara, görüşlerinizle katkı sağlayabilirsiniz" mesajının paylaşıldığı videoda, CİMER'e yazmak isteyenlerin ise, 'Yönetime Katıl' bölümünden öneri ve düşüncelerini yazabileceği belirtildi.