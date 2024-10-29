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Konuya ilişkin kısa videoda paylaşan İletişim Başkanlığı, "Milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşünceler, CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümü altındaki "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" bölümünden yazılabilecek" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıkalmada, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümünden yazabileceği ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'na yönelik duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - CİMER, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini alacak.

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